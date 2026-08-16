В Эссексе самолет потерпел крушение во время авиашоу

Легкий самолет потерпел крушение во время авиашоу в английском графстве Эссекс. Пилот получил тяжелые травмы.

Как передает 1news.az со ссылкой на британскую газету The Sun, инцидент произошел днем 16 августа на территории исторического аэродрома Stow Maries Aerodrome, где расположен военный музей.

Отмечается, что пострадавшего пилота доставили в одну из больниц Лондона. По данным издания, никто из зрителей и других участников авиашоу не пострадал.

Причины крушения пока не установлены.