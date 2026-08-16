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СМИ: Иран может отслеживать американских военных через фитнес-приложение

First News Media23:55 - 16 / 08 / 2026
СМИ: Иран может отслеживать американских военных через фитнес-приложение

Иранская армия может использовать общедоступные данные фитнес-приложения Strava для сбора информации об активности американских военнослужащих на военных базах Ближнего Востока.

Как передает 1news.az со ссылкой на телеканал Sky News, американские военнослужащие публикуют данные о своих тренировках под настоящими именами, что позволяет потенциальным противникам получать информацию о распорядке дня, расположении объектов и маршрутах передвижения на авиабазах.

По данным телеканала, незадолго до возобновления конфликта американские военнослужащие на авиабазе Муваффак ас-Салти в Иордании завершали пробежки в одном и том же месте, предположительно рядом с расположением казармы. 18 июля Иран нанес удар по этой казарме.

Sky News отмечает, что военнослужащие по всему миру могут непреднамеренно раскрывать конфиденциальную информацию о расположении военных объектов. Аналогичные случаи были выявлены на Кипре и в Израиле.

Отметим, ранее газета Le Monde сообщила, что точное местоположение французского авианосца «Шарль де Голль» также стало доступно общественности после того, как один из членов экипажа использовал приложение Strava во время пробежки. По данным издания, корабль находился у северо-западного побережья Кипра, примерно в 100 км от берегов Турции.

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