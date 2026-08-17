В Ходжавенд и Шушу отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев - ФОТО

В Ходжавендский и Шушинский районы отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщили в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев, на этом этапе в село Гузейхырман Ходжавендского района переселяются 18 семей (82 человека), в село Гюнейхырман — 21 семья (103 человека), а в село Кичик Галадереси Шушинского района — 11 семей (39 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.