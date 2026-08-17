СМИ: Иран готовится к возобновлению конфликта с США и Израилем

Разведки нескольких арабских стран получили данные о подготовке Ирана к возможному расширению конфликта с США и Израилем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Тегеран стремится нанести противникам такой ущерб, который должен предотвратить новые удары по Ирану. В стране усиливается роль Корпуса стражей исламской революции, на ключевые посты назначаются сторонники жесткой линии, а производство ракет и беспилотников ускоряется.

Среди возможных сценариев эскалации источники называют диверсии против интернет-кабелей в Персидском заливе и попытки дестабилизации ситуации в Кувейте и Бахрейне. Не исключается и проведение наземных операций в Кувейте.

По данным WSJ, сведения о подготовке планов были получены в том числе благодаря перехвату переговоров Ирана с союзными группировками в Йемене и Ираке.

13 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главной целью США в конфликте с Ираном является сохранение низких цен на нефть и газ для американских потребителей.