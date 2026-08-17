Трамп: я очень рад оборонному пакту Турции, Саудовской Аравии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что он очень рад тому, что Турция, Саудовская Аравия и Пакистан заключили Мекканское соглашение о совместной обороне.

По его словам, этот документ говорит о сплочении стран на Ближнем Востоке. Американский лидер считает, что теперь они «смогут более эффективно защищать себя».

Также он поздравил руководство трех государств с подписанием соглашения и назвал это «большим, смелым и важным первым шагом».

7 августа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Мекке соглашение о коллективной обороне.

По информации газеты Türkiye, в рамках этого меморандума предусматривается сотрудничество в сфере обмена разведданными и координации региональной безопасности. В издании отмечается, что присоединение Турции к системе стратегического оборонного взаимодействия, подписанной между Саудовской Аравией и Пакистаном в 2025 году, может стать важным этапом в изменении баланса сил на Ближнем Востоке.