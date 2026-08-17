В Турции сделали шаг к открытию турецко-армянской границы — ФОТО

На фоне подготовки к открытию пограничного пункта Алиджан между Турцией и Арменией в провинции Ыгдыр проведены работы по организации дорожной навигации.

Сотрудники дорожной службы установили на перекрестке у аэропорта новые указатели, обозначающие направление к пограничному пункту Алиджан. После завершения работ здесь также появились указатели по другим направлениям.

На перекрестке обозначены направления на Карс, Тузлуджу, аэропорт и Ыгдыр. В направлении Ыгдыра установлены указатели на Алиджан, провинциальное управление жандармерии Ыгдыра, Каракойунлу, Дилуджу и пограничный пункт Алиджан.

Примечательно, что на указателях также обозначено направление на азербайджанский Нахчыван.

Дорожные работы, проведенные в рамках подготовки к повторному открытию пограничного пункта Алиджан, рассматриваются как один из признаков активизации в регионе. Установка новых указателей должна сделать маршрут к пограничному пункту более понятным и четко обозначенным для водителей.

Источник: Sabah