В Сеуте сотни мигрантов устроили протест с требованиями убежища

Сотни мигрантов в автономном городе Сеута устроили акцию протеста с требованием предоставить им убежище.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, разбившие стихийный лагерь на пляже мигранты размахивали испанскими флагами и плакатами с призывами предоставить им убежище в стране.

В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться до Сеуты вплавь, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. На фоне кризиса Мадрид решил задействовать военных для помощи в обеспечении безопасности в населенном пункте. Предполагается, что подавляющее большинство нелегалов уже вернулось в Марокко, однако, по данным испанских властей, в городе все еще могут оставаться около 5 тыс. мигрантов.

Источник: ТАСС