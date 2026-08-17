«Очень хорошие отношения» с Кимом: Трамп приказал сократить масштаб учений с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету уменьшить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что отменять совместные мероприятия уже поздно. В связи с этим американский лидер принял решение сократить учения с Сеулом, которые подают «совершенно неуместный враждебный сигнал» Пхеньяну. Трамп подчеркнул, что у него с главой КНДР Ким Чен Ыном «очень хорошие отношения».

Ранее КНДР осудила запланированные на лето военные учения США и Южной Кореи и поклялась воспользоваться своим правом на самооборону. Кроме того, МИД Северной Кореи заявил, что ядерная стратегия Вашингтона спровоцирует новую гонку вооружений.

Учения «Ulchi Freedom Shield» начнутся 17 августа и продлятся 11 дней.

Источник: Лента.ру