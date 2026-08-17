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Арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков - ВИДЕО

First News Media09:43 - Сегодня
Арестован водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков - ВИДЕО

В Астаринском районе задержан водитель, управлявший транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили 1news.az в Главном управлении Государственной дорожной полиции, сотрудниками полиции задержан водитель автомобиля марки ВАЗ-2101, житель Масаллинского района Дж.Агаев.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления Агаевым наркотических веществ и его нахождение в состоянии наркотического опьянения.

По решению суда водитель арестован в административном порядке на 15 суток.

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