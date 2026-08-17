Молодые военнослужащие ГПС Азербайджана принесли военную присягу - ФОТО

В соединениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана состоялась церемония принятия военной присяги молодыми солдатами.

По информации ГПС, в ходе церемоний в соответствии с воинским ритуалом на плац было вынесено Боевое знамя.

Церемонии начались с исполнения Государственного гимна. Минутой молчания была почтена светлая память Общенационального лидера Гейдара Алиева и наших шехидов.

Выступившие на церемониях призвали молодых солдат преданно служить государству и народу, Президенту Азербайджанской Республики, Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву, соблюдать высокую воинскую дисциплину, проявлять бдительность и ответственность, глубоко овладевать тонкостями профессии пограничника и достойно выполнять возложенные на них обязанности по надежной охране государственных границ Родины.

После торжественного приведения молодых солдат к Военной присяге участникам мероприятия была передана поздравительная телефонограмма начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В ходе мероприятия была выражена уверенность в том, что молодые солдаты, принявшие Военную присягу и взявшие на себя почетную и ответственную обязанность по защите Родины и надежной охране государственных границ, будут преданно служить государству, народу и Верховному Главнокомандующему. Молодым военнослужащим пожелали успехов в дальнейшей службе.

В рамках мероприятий состоялись встречи молодых солдат с родителями, в ходе которых представители ГПС ответили на интересующие их вопросы.

Церемония принятия военной присяги завершилась торжественным маршем молодых солдат перед трибуной.