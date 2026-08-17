Куда можно поехать с паспортом Азербайджана без предварительной визы? Новый рейтинг

Опубликованы новые показатели, отражающие позиции азербайджанского паспорта в мире, возможности безвизовых поездок и уровень доступа к различным регионам.

Согласно данным независимой американской платформы Passport Reports, публикующей паспортные отчеты по 199 странам на 34 языках, азербайджанский паспорт занимает 110-е место в мировом рейтинге паспортов.

Индекс общей мобильности азербайджанского паспорта составляет 82. Это означает, что граждане Азербайджана могут посещать 82 направления без необходимости заранее получать традиционную визу - в безвизовом режиме, с получением визы по прибытии или электронной авторизацией на въезд.

Общий показатель глобальной доступности составляет 41,4%.

Вместе с тем для поездки в 116 стран гражданам Азербайджана необходимо заранее получить визу.

Возможность безвизового въезда в 35 стран

Согласно актуальным данным, владельцы азербайджанских паспортов могут посещать 35 стран без визы, более подробную информацию о странах вы можете получить, пройдя по ссылке. Это составляет 17,7% от общего числа направлений, учитываемых в отчете.

В числе безвизовых направлений - страны, которые пользуются популярностью среди граждан Азербайджана, в том числе Турция, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдова и Сербия.

При этом продолжительность безвизового пребывания составляет до 360 дней в Грузии, до 180 дней в Армении, до 90 дней в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В числе направлений, доступных гражданам Азербайджана без предварительного оформления визы, также находится Китай, где разрешено пребывание сроком до 30 дней.

Безвизовые возможности для владельцев азербайджанских паспортов не ограничиваются близлежащими странами. В Карибском бассейне в список входят Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Доминика, Гренада, Гаити и Сент-Винсент и Гренадины.

В Океании без визы можно посетить Микронезию и Вануату, а в Южной Америке - Колумбию, Эквадор и Суринам.

В Вануату разрешено находиться до 120 дней, а в Антигуа и Барбуде - до 180 дней.

Возможность получения визы по прибытии в 43 странах

Важную роль в международной мобильности владельцев азербайджанского паспорта играют страны, где виза выдается по прибытии. Число таких направлений составляет 43, или 21,7% от общего количества.

В эту категорию входят Бангладеш, Боливия, Камбоджа, Египет, Эфиопия, Индонезия, Иордания, Лаос, Ливан, Мадагаскар, Непал, Катар, Саудовская Аравия и ряд других стран.

В некоторых государствах наряду с получением визы по прибытии действует и система электронной визы. Например, в Саудовской Аравии разрешено пребывание сроком до 90 дней, в Катаре и Индонезии - до 30 дней, а в Непале - до 150 дней.

Среди африканских стран в эту категорию входят Эфиопия, Габон, Гвинея, Мадагаскар, Мавритания, Мозамбик, Намибия, Нигерия и Зимбабве. Такие возможности значительно расширяют список стран, которые владельцы азербайджанских паспортов могут посещать без предварительного получения классической консульской визы.

Электронная авторизация для поездок доступна в 4 направлениях

Владельцы азербайджанских паспортов могут посещать 4 направления на основании электронной авторизации для поездки. Этот показатель составляет 2% от общего числа направлений.

В список входят Кения, Сейшельские Острова, Шри-Ланка и Кот-д’Ивуар. Такие системы отличаются от классической визовой процедуры и в большинстве случаев предусматривают электронную регистрацию или получение разрешения на поездку до начала путешествия.

При совместном учете безвизового въезда, визы по прибытии и электронной авторизации для поездки показатель мобильности азербайджанского паспорта достигает 82 направлений.

В то же время для 116 направлений, или 58,6% от общего числа, требуется предварительное оформление визы.

Эти показатели свидетельствуют о том, что азербайджанский паспорт предоставляет широкие возможности для поездок в ряд региональных и развивающихся рынков, однако в значительной части стран мира по-прежнему действует классическая визовая процедура.

24-е место в Азии

Азербайджанский паспорт занимает 24-е место среди стран Азии. В отчете сравнение по континенту проведено на основе показателей 50 стран. Данный показатель свидетельствует о том, что азербайджанский паспорт занимает среднюю позицию в азиатском рейтинге.

Особенно благоприятные условия для граждан Азербайджана действуют в Центральной Азии. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан доступны для безвизовых поездок. Для посещения Туркменистана требуется предварительное оформление визы. Таким образом, возможности свободного передвижения для владельцев азербайджанских паспортов внутри региона остаются достаточно широкими.

В Европе сохраняются существенные визовые ограничения

Одни из наиболее ограниченных возможностей для поездок по азербайджанскому паспорту наблюдаются на европейском направлении. Согласно отчету, из 47 европейских направлений, учтенных в исследовании, безвизовый въезд возможен только в 8 стран. Это Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Молдова, Россия, Сербия, Турция и Украина.

Для поездок в большинство европейских стран, особенно государств Шенгенской зоны, гражданам Азербайджана необходимо заранее получить визу. В эту категорию входят Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Австрия, Швейцария и страны Скандинавии. Виза также требуется для поездки в Великобританию.

Такая ситуация показывает, что одним из основных факторов, снижающих показатель глобальной мобильности азербайджанского паспорта, остаются широкие визовые требования со стороны европейских стран.

Разные условия в странах Персидского залива

Правила въезда для владельцев азербайджанских паспортов в странах Персидского залива различаются в зависимости от государства. В Объединенные Арабские Эмираты можно въезжать без визы сроком до 90 дней. Катар и Саудовская Аравия также входят в число направлений, предоставляющих гражданам Азербайджана более упрощенные условия въезда.

В то же время Бахрейн, Кувейт и Оман в отчете указаны среди направлений, для посещения которых требуется предварительное оформление визы.

В целом возможности азербайджанского паспорта на Ближнем Востоке шире, чем в Европе. Это отражает влияние как региональных связей, так и перехода ряда стран в последние годы на электронные и упрощенные визовые системы, расширяющие возможности для путешествий.

Позиция среди международных организаций и объединений

Отдельно была рассчитана позиция азербайджанского паспорта в различных международных и политических объединениях.

Среди 57 стран Организации исламского сотрудничества Азербайджан занимает 17-е место. Среди стран ОПЕК+ азербайджанский паспорт занимает 11-е место из 21, а среди государств D-8 - 4-е место из 9.

Среди стран «Группы 77» (G77) Азербайджан занимает 60-е место из 132.

В пространстве ОБСЕ показатель значительно ниже: азербайджанский паспорт занимает 51-е место среди 57 государств-участников.

В сравнении среди президентских республик Азербайджан занимает 25-е место из 57 стран.

Азербайджан занимает 79-е место в рейтинге открытости

Отчет сравнивает не только возможности граждан Азербайджана для поездок в другие страны, но и условия въезда в Азербайджан для иностранных граждан. По этому показателю Азербайджан занимает 79-е место среди 199 стран. Иными словами, визовая политика страны в отношении иностранных граждан также стала предметом отдельного глобального сравнения.

Этот показатель имеет иное значение, чем рейтинг силы паспорта. Если рейтинг паспорта оценивает, насколько свободно граждане Азербайджана могут посещать другие страны, то индекс открытости сравнивает возможности граждан иностранных государств для въезда в Азербайджан. Поэтому различия в позициях страны в этих двух рейтингах являются вполне закономерными.

Важную роль играет и принцип взаимности

Показатели взаимности в визовых отношениях также демонстрируют интересную картину для Азербайджана. Согласно данным отчета, граждане 68 стран могут въезжать в Азербайджан без визы, по электронной авторизации или с получением визы по прибытии, тогда как владельцам азербайджанских паспортов для поездок в эти страны необходимо заранее получать визу.

В эту категорию входят такие крупные экономики, как США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Южная Корея и Австралия. Такая разница свидетельствует о том, что по принципу взаимности азербайджанский паспорт занимает более ограниченное положение в ряде ключевых международных направлений.

В обратном направлении ситуация складывается в пользу владельцев азербайджанских паспортов в отношении 44 стран. То есть гражданам этих государств для поездки в Азербайджан требуется виза, тогда как граждане Азербайджана могут посещать соответствующие страны без визы, по электронной авторизации или с получением визы по прибытии.

Passport Reports отмечает, что в целом данные показывают, что основными преимуществами азербайджанского паспорта являются относительно свободный доступ к странам ближнего зарубежья, Центральной Азии, отдельным государствам Ближнего Востока, а также многочисленным направлениям в Африке, Азии, Карибском бассейне и Океании.

Главным ограничением остается необходимость предварительного получения визы для поездок в Европу, Северную Америку и ряд других стран с высоким уровнем дохода.