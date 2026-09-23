В Азербайджане начинается приём документов на хадж: Стоимость пакета может быть повышена - ФОТО

Прием документов для совершения хаджа в 2027 году в Азербайджане начнется с 24 сентября 2026 года.

Об этом сообщил руководитель отдела внешних связей Управления мусульман Кавказа и глава Электронной системы хаджа Вюсал Джахангири.

По его словам, прием документов в этом году начнется раньше, чем в прошлом году, в соответствии с рекомендацией Министерства хаджа и умры Саудовской Аравии.

Предварительная стоимость пакета для одного человека определена Управлением мусульман Кавказа в размере 6 100 долларов, как и в прошлом году.

«Не исключено небольшое повышение стоимости. На фоне известных событий в мире, а также сокращения соответствующими структурами Королевства количества сервисных пакетов с четырёх до трёх и добавления новых услуг определённый рост цен неизбежен. Паломничество, как и всегда, будет организовано в едином формате и осуществляться воздушным транспортом», — отметил Джахангири.

Для подачи документов необходимы общегражданский паспорт со сроком действия не менее одного года, копия удостоверения личности, две цветные фотографии размером 5×5 см на белом фоне (женщинам — в тёмном хиджабе), а также медицинская справка.

Документы будут приниматься с 24 сентября 2026 года в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в административном здании Управления мусульман Кавказа по адресу: Баку, улица Мирзы Фатали, 7.

Джахангири также отметил, что согласно требованиям Министерства хаджа и умры регистрация документов и получение виз в этом году должны проходить быстрее, чем в прошлом. В связи с этим он призвал граждан, планирующих совершить хадж, не откладывать регистрацию.