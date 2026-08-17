В Турции всплывают новые обстоятельства по делу лидера религиозного движения — ФОТО

В Турции появляются новые подробности расследования в отношении лидера религиозного движения Süleymancılar Алихана Куриша, арестованного по обвинениям в руководстве преступной организацией, отмывании денег и мошенничестве.

Как сообщают турецкие медиа, расследование выявило масштабные финансовые операции преступной организации, которую возглавлял Куриш. В ходе обысков в 17 провинциях по 123 адресам были обнаружены, в частности, 200 кг золотых слитков стоимостью около 1,34 млрд лир, оружие и крупные суммы наличных денег в иностранной валюте.

Отдельное внимание следствие уделяет предполагаемой системе внутренней коммуникации организации. Министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи заявил, что ее руководство использовало закрытое приложение Glooper, доступ к которому осуществлялся через трехэтапную систему аутентификации.

По данным турецких властей, организация также готовила масштабное расширение своей деятельности за рубежом. В немецком Кёльне, как утверждается, строится центральный объект стоимостью 70 млн евро, куда планировалось перенести часть деятельности структуры.

В рамках расследования также изучаются финансовые операции на сумму более 100 млрд лир, которые, предположительно, были переведены за рубеж через связанных с организацией лиц и компании.

Всего по делу арестованы 32 человека, еще 6, включая бывшего члена Совета судей и прокуроров Турции Ахмета Гёкджена, помещены под домашний арест. Расследование продолжается.

Источник: Haberler