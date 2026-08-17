Инцидент на трассе Алят - Астара: загорелся грузовик гражданина России - ВИДЕО

В Джалилбадском районе произошло возгорание грузового автомобиля.

Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован на участке автодороги Алят - Астара, проходящем через территорию района.

Согласно информации, за рулем грузовика находился гражданин России Шапи Магомедов.

На место происшествия были направлены сотрудники и спецтехника Джалилбадской районной пожарной части. Возгорание удалось оперативно потушить.

По факту проводится расследование.