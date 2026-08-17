Инцидент на трассе Алят - Астара: загорелся грузовик гражданина России - ВИДЕО
В Джалилбадском районе произошло возгорание грузового автомобиля.
Как сообщает АПА, инцидент зафиксирован на участке автодороги Алят - Астара, проходящем через территорию района.
Согласно информации, за рулем грузовика находился гражданин России Шапи Магомедов.
На место происшествия были направлены сотрудники и спецтехника Джалилбадской районной пожарной части. Возгорание удалось оперативно потушить.
По факту проводится расследование.
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