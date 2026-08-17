В Сальяне полиция предотвратила свадьбу несовершеннолетней 

В одном из банкетных залов Сальянского района планировалось проведение свадьбы несовершеннолетней девочки.

По поступившему обращению сотрудники районного отдела полиции приняли все необходимые меры в связи с данным фактом, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе проверки выяснилось, что девушке исполнилось 16 лет. Полицейские провели разъяснительные беседы с родителями молодого человека и девушки, указав на незаконность проведения такого мероприятия.

Запланированная свадебная церемония была отложена.