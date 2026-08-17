«Нафтогаз» сообщил о масштабном ущербе производственным мощностям

Некоторые объекты украинской компании "Нафтогаз" остановлены из-за значительных повреждений, сообщила пресс-служба компании.

"Зафиксированы серьезные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов приостановлена, потерян объем добычи", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Нафтогаза".

В компании уточнили, что всего за последнюю неделю были повреждены 13 объектов. Подробностей в "Нафтогазе" не привели.

В последнее время "Нафтогаз" часто сообщает о повреждении своей инфраструктуры.