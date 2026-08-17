«Нафтогаз» сообщил о масштабном ущербе производственным мощностям
Некоторые объекты украинской компании "Нафтогаз" остановлены из-за значительных повреждений, сообщила пресс-служба компании.
"Зафиксированы серьезные разрушения оборудования и производственных мощностей. Работа части объектов приостановлена, потерян объем добычи", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Нафтогаза".
В компании уточнили, что всего за последнюю неделю были повреждены 13 объектов. Подробностей в "Нафтогазе" не привели.
В последнее время "Нафтогаз" часто сообщает о повреждении своей инфраструктуры.
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