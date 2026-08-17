Похоронен генерал-майор Аббасали Новрузов - ФОТО

17 августа генерал-майор Аббасали Новрузов был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на церемонии присутствовали начальник Государственной пограничной службы, генерал-полковник Эльчин Гулиев, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов, сотрудники ГПС и Министерства обороны, представители общественности, члены семьи и близкие покойного.

На церемонии родственникам покойного был вручен трехцветный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб.

Напомним что, Аббасали Новрузов скончался вчера утром в возрасте 89 лет.