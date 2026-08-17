Иран усилит контроль над рынком и ценами на фоне «экономической войны» с США

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что США пытаются компенсировать свои военные неудачи, оказывая экономическое давление на Иран.

Однако, по его словам, Исламская Республика может преодолеть «экономическую войну» так же, как она доминировала на поле боя.

Об этом сообщает агентство IRNA. «Враг теперь хочет компенсировать свое поражение на военном фронте посредством экономической войны, и правительство должно решительно противостоять этому подходу, используя надлежащее планирование», — заявил вице-президент на заседании штаба по регулированию рынка.

Ареф подчеркнул, что администрация управляла страной в сложных условиях войны, действуя сплоченно и согласованно. Он добавил, что, хотя у врага могут быть большие ресурсы в экономической войне, опыт двух недавних войн, развязанных против Ирана, доказал, что сохранение национального единства и сплоченности может привести к победе над врагом. «В таких обстоятельствах необходимо отложить в сторону фракционные, политические и партийные взгляды ради национальных интересов», — отметил он.

Вице-президент также подчеркнул необходимость усиления контроля над рынком, призвав регулирующие и инспекционные органы принять серьезные меры против завышения цен, недовеса и накопления запасов.

В июне Вашингтон и Тегеран объявили о меморандуме о взаимопонимании, заключенном при посредничестве Пакистана, который был направлен на прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан, возобновление работы Ормузского пролива и снятие военно-морской блокады Ирана. Однако в июле Вашингтон возобновил удары по различным иранским целям, обвинив Иран в обстреле кораблей в Ормузском проливе. В ответ Иран нанес удары по американским целям на Ближнем Востоке. В последние недели стороны проводят непрямые переговоры для достижения соглашения.