Израильский министр призвал убивать 30-40 человек в Газе каждую ночь

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир считает, что Израиль должен проводить от 30 до 40 точечных ликвидаций в Газе каждую ночь и начать строить еврейские поселения в секторе при одновременном поощрении эмиграции живущих в анклаве палестинцев.

Соответствующее заявление он сделал в интервью бывшему заложнику, удерживавшемуся более двух лет радикалами в секторе Газа, Рому Браславскому.

"Я думаю, нам следует проводить точечные ликвидации в Газе, уничтожая от 30 до 40 человек каждую ночь. Не только тех, кто представляет непосредственную угрозу. Нет, там (в секторе Газа - прим. ТАСС) есть люди, которые не заслуживают жизни. Они не должны жить, они даже не люди", - сказал Бен-Гвир, пояснив, что "не секрет", что он не согласен с политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу, сократившему масштаб ударов по радикалам в Газе в последние недели в связи с позицией США.

Кроме того, Бен-Гвир призвал к восстановлению двух десятков поселений, выведенных из сектора Газа 21 год назад в рамках так называемой программы одностороннего размежевания бывшего израильского премьер-министра Ариэля Шарона. "Я считаю всю Газу нашей. Поселения [должны быть] не только в Гуш-Катифе (бывший блок поселений, демонтированный в 2005 году - прим. ТАСС), но и по всему сектору Газа, при поощрении как можно большей эмиграции [палестинцев] в другие страны, а для террористов - никакой эмиграции, ничего, просто убивать их по одному", - сказал Бен-Гвир.

Кроме того, Браславский спросил Бен-Гвира, сможет ли он лично казнить своего похитителя. "Позвольте мне повесить его. Своими руками я казню каждого террориста в Израиле", - сказал он, обращаясь к министру нацбезопасности. Бен-Гвир ответил, что "перевернет мир с ног на голову, чтобы это произошло".

Источник: ТАСС