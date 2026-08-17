Погода на вторник: В Баку ожидается до 32 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 18 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 28–32° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в горных районах местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами ожидается туман.

Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 31–36° тепла, в горных районах ночью – 12-17° тепла, днем – 20-25° тепла.