 В Азербайджане пресечена деятельность группы, снабжавшей киберпреступников банковскими картами и не только - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Общество

В Азербайджане пресечена деятельность группы, снабжавшей киберпреступников банковскими картами и не только - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:28 - Сегодня
В Азербайджане пресечена деятельность группы, снабжавшей киберпреступников банковскими картами и не только - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД провело операцию против многочисленных случаев кибермошенничества, совершенных с использованием фальшивых профилей в социальных сетях и аккаунтов в мессенджере WhatsApp, а также от имени государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов.

В результате проведенных мероприятий были задержаны Фарид Алиев, Асиман Зейналов, Тофик Алиев, Фарид Атакишиев, Роял Абдуллаев, Анар Мамедов, Рашад Гаджиев и Гамид Алиев, подозреваемые в совершении указанных преступлений в сговоре с киберпреступными группировками, действующими за пределами страны, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Проведенные расследования установили, что задержанные лица связывались с членами киберпреступных группировок, действующих за рубежом, и обеспечивали их электронными номерами местных мобильных операторов, банковскими картами, используемыми в незаконной деятельности, а также другими данными. Установлено, что мобильные номера и банковские карты, продажу которых в интернете организовывали указанные лица, использовались для совершения упомянутых киберпреступлений.

В ходе операции было установлено, что более 2 тысяч банковских карт и электронных мобильных номеров, незаконно полученных задержанными, были переданы для использования в указанных преступных целях.

Также выяснилось, что некоторые из этих банковских карт и мобильных номеров использовались при организации незаконных онлайн-азартных игр и казино.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся оперативно-следственные и оперативно-технические мероприятия. Продолжаются также меры по установлению других участников киберпреступных группировок, действующих за рубежом, и привлечению их к ответственности.

«В очередной раз обращаемся к гражданам и напоминаем, что недопустимо передавать третьим лицам банковские реквизиты и мобильные номера для использования в преступных целях. Если вы обнаружили, что ваша банковская карта или мобильный номер используются в незаконных целях, на ваш счет поступили денежные средства из сомнительного источника, на мобильный номер приходят подозрительные SMS-сообщения либо вам предлагают за вознаграждение предоставить данные банковской карты, рекомендуется проявить бдительность и незамедлительно сообщить об этом в органы полиции», — отмечают в МВД.

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