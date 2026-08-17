Джеки Чан показал необычный подарок из Азербайджана - ВИДЕО

В Азербайджане завершились съемки части фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум» с легендарным актером Джеки Чаном в главной роли.

Как сообщает 1news.az, съемки стали крупнейшим проектом по производству зарубежного фильма, когда-либо реализованным в Азербайджане.

Тем временем в социальных сетях распространилось видео с Джеки Чаном, на котором актер демонстрирует необычный подарок, преподнесенный ему в Азербайджане. Для звезды специально изготовили нарды, на которых изображены достопримечательности Баку, а также символика нового фильма «Доспехи Бога 4: Ультиматум». На видео Джеки Чан с интересом рассматривает подарок и показывает его зрителям.

«Доспехи Бога 4: Ультиматум» станет продолжением знаменитой приключенческой франшизы, главную роль в которой вновь исполнил Джеки Чан.