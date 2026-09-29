«Выброси, разбей, но никому не отдавай»: что происходит с просроченными продуктами в Азербайджане?

На практике мы ежедневно сталкиваемся с привычной картиной: нетронутая еда в ресторанах и отелях отправляется в мусорную корзину, а супермаркеты избавляются от товаров с истекающим сроком годности.

При этом в ряде зарубежных стран уже успешно практикуется другой подход: продукты с уходящим сроком выставляют на специальные полки, и любой желающий может забрать их бесплатно или по символической цене.

Поводом задуматься об этом стала публикация в социальных сетях. Ее автор рассказал, как стал свидетелем того, как сотрудник одного из супермаркетов безжалостно уничтожал партию просрочки: баллоны с катыком, пачки творога и сметаны, голландский сыр и огромное количество колбасы.

По словам очевидца, работник магазина вскрывал каждую упаковку, давил и ломал продукты, не оставляя надежды даже дворовым кошкам. Свое поведение он объяснил просто: таковы правила фирмы.

«Выброси, разбей, уничтожь, но никому не отдавай», - таков был категоричный запрет руководства.

Возникает закономерный вопрос: подлежат ли просроченные товары обязательной утилизации, или их можно передать, например, в приюты для животных?

Чтобы найти ответы на эти актуальные вопросы, редакция 1news.az обратилась в Союз потребителей Азербайджана.

На наши вопросы ответил председатель организации Эюб Гусейнов.

«Согласно действующему законодательству, продажа просроченных продуктов питания категорически запрещена. Если в каком-то магазине будет замечен хотя бы один просроченный товар и об этом сообщат в государственные органы, владельцев ждет штраф в размере не менее 1500 манатов», - сообщил Э.Гусейнов.

По словам председателя, Союз потребителей Азербайджана постоянно обеспокоен дальнейшей судьбой просроченных товаров: «На самом деле существующий алгоритм выглядит следующим образом: просроченный товар убирают из магазина и собирают в одном месте на складе. Второй шаг - его возвращают дистрибьютору. Третий - дистрибьютор передает его производителю. Четвертый - что делает производитель? Это остается под вопросом. По закону производитель должен отвезти его на полигон, уничтожить и составить соответствующий акт, а также оформить определенную документацию для соответствия отчетности и т. д.

«Союз потребителей Азербайджана не согласен с этой схемой, поскольку в конечном итоге мы не раз наблюдали, как у товаров меняют срок годности, наносят новую дату и т. д. На протяжении многих лет со стороны государственных органов фиксировались случаи разоблачения подобных компаний. Правда, сейчас ситуация значительно изменилась, и Агентство пищевой безопасности строго контролирует эти процессы», - отметил эксперт.

Как подчеркнул председатель организации, Союз потребителей всегда предлагал создать специальную структуру, с которой магазины заключили бы договоры, учитывая, что ежедневно образуются тонны просроченной продукции. Эта структура должна собирать ее и затем вывозить на свалку для полной утилизации, переработки в компост (удобрение) или использования в качестве корма для животных, обязательно оформляя все документально. При этом здесь должна соблюдаться строгая прозрачность.

«К большому сожалению, этой прозрачности нет. Еще четыре года назад в Баку приезжали специалисты из Турции, в Техническом университете проводилась конференция, где они озвучили определенные инициативы по превращению просроченных продуктов питания в компост. Однако в Азербайджане эта работа практически сведена к нулю. Кроме того, много лет назад ко мне приходил человек, который предлагал инициативу по сбору просроченных продуктов питания с последующей их переработкой в корм для животных (причем не для любых, а именно для пушных зверей), но нам не удалось этого добиться, так как в настоящее время работает упомянутый ранее стандартный алгоритм», - пояснил Э.Гусейнов.

Если Агентство пищевой безопасности и торговые сети не хотят, чтобы просроченная еда попадала к людям (а в магазинах порой пытаются ее продать), необходимо внедрить специальное программное обеспечение. Эта программа должна быть интегрирована в сервисы Агентства пищевой безопасности, чтобы через кассу не мог пройти ни один просроченный товар. К сожалению, хотя в Азербайджане и есть организации, способные установить такое программное обеспечение, на практике оно пока не применяется.

Председатель Союза потребителей также прокомментировал поступок работника магазина, который уничтожал продукцию:

«Работник магазина не должен заниматься утилизацией самостоятельно. Как я уже говорил, продукцию следует возвращать дистрибьютору, но действующие правила нарушаются. Из-за этого могут происходить отравления - пострадать могут как животные, так и люди. К сожалению, в этой сфере в стране наблюдается большая проблема».

Эюб Гусейнов добавил, что в некоторых европейских странах продукты с истекающим сроком годности передаются в специальные магазины (он сам покупал там товар), но просроченная продукция там однозначно не продается. Возможно, где-то есть места, где ее раздают бесплатно, с чем я лично не сталкивался, но торговые точки с уцененными товарами видел своими глазами.

По словам главы организации, в других государствах вопрос утилизации просроченных продуктов питания решается путем их переработки в компост или в корм для животных.

Отдельно Э.Гусейнов коснулся ситуации в сфере общественного питания:

«Полная непрозрачность царит в ресторанах, отелях и домах торжеств. Что происходит с остающейся там едой? В обществе нет информации о ее дальнейшей судьбе, и даже сам организатор свадьбы или банкета не знает, куда делись нетронутые продукты. Мы предполагаем, что часть еды из ресторанов, кафе и домов торжеств повторно подается следующим клиентам. К сожалению, этот вопрос покрыт мраком, поэтому в законодательство необходимо внести изменения и решить данные проблемы».

Чтобы узнать позицию ресторанного бизнеса по этому вопросу, редакция также связалась с одним из столичных заведений.

Как сообщили нам представители ресторана, в соответствии с их внутренними правилами, оставшаяся качественная еда не выбрасывается - ее передают сотрудникам заведения.

Таким образом, вопрос утилизации продуктов с истекшим сроком годности в Азербайджане выходит далеко за рамки одной торговой точки. Речь идет о системе, в которой должны быть понятны все этапы — от момента снятия товара с продажи до его окончательного уничтожения или переработки.

При этом проблема касается не только просроченных продуктов. Не менее важен вопрос судьбы качественной, но невостребованной еды из ресторанов, отелей и других заведений общественного питания. Пока механизм ее передачи, переработки или утилизации остается недостаточно прозрачным, вопросы у потребителей будут возникать снова и снова.

Возможно, пришло время сделать этот путь действительно прозрачным — чтобы было понятно не только, что нельзя продавать, но и куда в итоге попадает то, что уже нельзя продать.