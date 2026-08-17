Обнародован объем нефти, транспортированной по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

В январе-июле объем нефти, транспортированной по Основному экспортному трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (BTC), сократился на 8,6 % и составил 14 млн 773,2 тыс. тонн.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по статистике, 76,8 % транспортировки было осуществлено по Основному экспортному нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

За этот период 82,3 % нефти, прокачанной по трубопроводу BTC (12 млн 154,7 тыс. тонн), составила нефть, добытая в Азербайджане, а 17,7 % (2 млн 618,5 тыс. тонн) - нефть, поступившая из Туркменистана и Казахстана.