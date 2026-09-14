Рашад Гасанов назначен советником министра финансов

Рашад Гасанов назначен на должность советника министра финансов.

Об этом сообщил сам Рашад Гасанов.

Он отметил, что завершил работу в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке и вернулся в Азербайджан.

«Продолжая профессиональную деятельность на государственной службе в качестве советника министра финансов Азербайджанской Республики, я намерен и далее вносить вклад в масштабные реформы, проводимые в стране в сфере управления государственными финансами», — отметил Р.Гасанов.

С августа 2025 года по июль 2026 года Рашад Гасанов представлял Азербайджан в советах исполнительных директоров МВФ и Группы Всемирного банка.

Одновременно с сентября 2023 года по июль 2026 года он занимал должность советника исполнительного директора в Международном валютном фонде.

В 2019–2023 годах Р.Гасанов работал заместителем директора в Министерстве финансов Азербайджана.

Источник: АПА