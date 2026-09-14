Центробанк принят в члены Форума по устойчивому страхованию Программы развития ООН

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принят в члены Форума по устойчивому страхованию (SIF) Программы развития Организации Объединенных Наций.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА, в рамках этого членства Центральный банк получил возможность расширить сотрудничество со страховыми надзорными и регулирующими органами различных стран мира, принимать участие в международном обмене опытом и знаниями, а также быть представленным в рабочих группах и обсуждениях форума.

Тем самым, Центральный банк сможет вносить вклад в международные инициативы по укреплению устойчивости страхового сектора и его стойкости к климатическим рискам, а также расширить возможности применения передового международного опыта в развитии страхового сектора страны.

Отметим, что форум, созданный в 2016 году по инициативе Организации Объединенных Наций и при поддержке Международной ассоциации органов страхового надзора, является платформой международного сотрудничества и обмена опытом по учету вопросов устойчивости в страховом секторе, в том числе рисков, связанных с изменением климата, в рамках страхового надзора. Объединяя страховые регулирующие и надзорные органы, форум содействует совместной деятельности по преодолению критических вызовов, с которыми сталкивается сектор в сфере устойчивого развития.