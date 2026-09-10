Азербайджан принимает участие в Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарке

При поддержке Министерства экономики и организации аппарата торгового представителя Азербайджана в КНР и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций - AZPROMO наша страна представлена единым стендом на 26-й Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарке (CIFIT 2026), проходящей в городе Сямынь китайской провинции Фуцзянь. В ярмарке, которая продлится до 11 сентября, Азербайджан принимает участие уже в третий раз.

Как сообщили в министерстве, на стенде посетителям предоставляется подробная информация о бизнес- и инвестиционной среде Азербайджана, возможностях, созданных для инвесторов, и перспективных проектах. Единый национальный стенд состоит из четырех основных секций, охватывающих финансы и инвестиции, экономические зоны, недвижимость и продукцию Made in Azerbaijan.

Представитель AZPROMO принял участие в панельной сессии на тему «Политика, направленная на финансирование устойчивых и эффективных промышленных цепей и цепей поставок» в рамках мероприятия «Глобальная мудрость и взаимное развитие: международный инвестиционный и кооперационный обмен», проведенного на полях ярмарки. На сессии подчеркивалась важность углубления инвестиционного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, продвижения совместного производства и трансфера технологий, а также потенциал Среднего коридора как инвестиционно-промышленной платформы. Отмечалась значимость укрепления финансового сотрудничества для реализации конкретных и взаимовыгодных проектов.

Отметим, что CIFIT 2026 является важной международной платформой с точки зрения презентации экономических возможностей Азербайджана международным инвесторам и деловым кругам, установления новых партнерств и развития инвестиционно-торговых связей.