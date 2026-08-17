Иран меняет военную политику с оборонительной на наступательную

Иран принял решение сменить свою военную политику с оборонительной на полностью наступательную из-за отсутствия прогресса в переговорах с США о прекращении войны.

Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что дипломатические консультации по завершению конфликта и возобновлению судоходства через Ормузский пролив зашли в тупик. Власти Тегерана предписали государственным и военным структурам быть готовыми к эскалации напряженности во всем регионе.

Иранский представитель подчеркнул, что в случае окончательного провала дипломатических усилий Тегеран нанесет «своевременный и точный» военный удар для прорыва военно-морской блокады США. 17 августа являлось контрольной датой, к которой стороны должны были прийти к окончательному соглашению в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного 17 июня.

Источник: Reuters