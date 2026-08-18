 В соцсетях обсуждают неухоженную могилу Джавада Мирджавадова: Родственники рассказали историю необычного надгробного камня - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В соцсетях обсуждают неухоженную могилу Джавада Мирджавадова: Родственники рассказали историю необычного надгробного камня - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
В соцсетях обсуждают неухоженную могилу Джавада Мирджавадова: Родственники рассказали историю необычного надгробного камня - ФОТО

В социальных сетях распространилась фотография неухоженной могилы известного азербайджанского художника, заслуженного деятеля искусств Джавада Мирджавадова.

Нижеприведенным кадром в социальной сети Facebook поделилась художница Милена Набиева, сопроводив его коротким комментарием: «Больше мне сказать нечего».

Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях - пользователи выразили обеспокоенность состоянием могилы художника и обратили внимание на необходимость достойного ухода за местом его захоронения. Некоторые пользователи также высказались за замену надгробного камня, посчитав, что нынешнее оформление могилы не соответствует статусу известного представителя азербайджанского искусства.

На ситуацию отреагировало Министерство культуры Азербайджана – в ведомстве заявили, что взяли вопрос состояния могилы Джавада Мирджавадова под контроль.

К обсуждению ситуации присоединились и родственники заслуженного деятеля искусств Джавада Мирджавадова. Их позицию, а также отношение семьи художника к возникшей вокруг состояния его могилы дискуссии, озвучила в социальной сети Facebook доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова.

«Мне позвонили близкие друзья семьи художника и прислали фотографии, сделанные буквально несколько дней назад на его могиле. На фотографиях видно, что вокруг могилы убраны сорняки, трава и сухие ветки, территория приведена в порядок и аккуратно посыпана мелким гравием. Собственно, это всё, что было необходимо сделать. Они настоятельно просили предостеречь ретивых любителей сенсаций от каких-либо попыток «закатать» семейное кладбище семьи Мирджавадовых в банальный мрамор» - рассказывает Н.Ахундова.

Доктор философии по искусствоведению подчеркивает в своем сообщении одну принципиально важную деталь, связанную с надгробным камнем художника: «Этот камень был выбран его покойной женой Любой в соответствии с определенной концепцией. Это не случайный необработанный камень и не следствие чьей-то небрежности. Именно такой грубый, естественный камень соответствовал художественной концепции художника, его творческому мировоззрению и его внутреннему бунтарскому духу. Было бы совершенно неестественно увидеть на его могиле обычное надгробие из чёрного мрамора - такое же, как у всех. Этот памятник является частью его художественного наследия, продолжением его эстетики и его личности».

Нигяр Ахундова подчеркивает, что «спустя несколько лет в одной могиле с ним была похоронена и его жена: «Та самая женщина, которая выбрала этот камень, следуя его воле. Поэтому любая попытка изменить или заменить надгробие была бы не просто ошибкой - это было бы грубым вмешательством в его последнюю волю и в художественную концепцию, которую он оставил после себя. Иногда, прежде чем делать громкие заявления, достаточно просто знать историю человека и понимать его искусство».

Поделиться:
1283

Актуально

Политика

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в ...

Экономика

Рейтинг жалоб Центробанка за июль: Unibank всё-таки дошёл до первого места, Yelo Bank и ...

Общество

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Общество

Остался один день: ГЭЦ обратился к абитуриентам по поводу выбора специальностей

Общество

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

Новости для вас

Пропавшую год назад в Баку женщину убил и закопал во дворе дома собственный сын

Где подешевела земля: названы районы Баку и Абшерона со снижением цен

«Сюрприз» от Park Cinema: в единственном зале IMAX в Баку не работает кондиционер, но зрителям сообщают об этом уже после оплаты

Появились фотографии убитого в Баку предпринимателя

Последние новости

Экспедиция, проливающая свет на историю Салбира: обнаружена 32-метровая оборонительная стена - ФОТО

Сегодня, 13:45

Сент-Китс и Невис отказался поддерживать КОНКАКАФ в конфликте с руководством ФИФА

Сегодня, 13:40

Владимир Кличко прокомментировал смерть бывшей невесты Хейден Панеттьери - ФОТО

Сегодня, 13:35

Посол России вызван в МИД Азербайджана из-за провокационных заявлений в российских СМИ

Сегодня, 13:29

Обновлены прогнозы по росту ВВП ненефтегазового сектора Азербайджана

Сегодня, 13:17

Авторитетный международный журнал рассказал об обновленных 100 манатах Азербайджана – ФОТО 

Сегодня, 13:10

Сильный пожар в Насиминском районе Баку - ВИДЕО

Сегодня, 13:03

СМИ: экс-премьера Пакистана Имрана Хана перевели из тюрьмы в больницу

Сегодня, 12:53

Хуситы заявили об ударе беспилотниками по НПЗ Saudi Aramco

Сегодня, 12:47

Начался суд по делу об убийстве Тупака Шакура спустя почти 30 лет после его убийства - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

Лукашенко подарили первый белорусский автомат

Сегодня, 12:35

Минфин Азербайджана обновил прогноз по среднегодовой инфляции

Сегодня, 12:25

Мелания Трамп обеспокоилась за своего супруга из-за рисков покушения на него

Сегодня, 12:15

В Азербайджане закрыли ряд сайтов, незаконно распространявших музыкальный контент

Сегодня, 11:52

В Баку призвали Москву пресечь антиазербайджанскую риторику

Сегодня, 11:46

В Баку пьяная ссора в арендованном доме закончилась поножовщиной

Сегодня, 11:40

Объявленный в международный розыск азербайджанец будет экстрадирован из РФ

Сегодня, 11:33

ВСУ устроили одну из крупнейших атак на Московский регион за лето

Сегодня, 11:28

В Азербайджане нашли и вернули матери двух малолетних детей, которых забрал дедушка - ФОТО

Сегодня, 11:20

В МИД РФ прибыл посол Японии

Сегодня, 11:15
Все новости
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС
1news TV

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

С 15 августа в связи с ремонтными работами движение поездов между станциями метро «28 Мая» и «Низами» будет временно ограничено. Для14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25