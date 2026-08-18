В соцсетях обсуждают неухоженную могилу Джавада Мирджавадова: Родственники рассказали историю необычного надгробного камня - ФОТО

В социальных сетях распространилась фотография неухоженной могилы известного азербайджанского художника, заслуженного деятеля искусств Джавада Мирджавадова.

Нижеприведенным кадром в социальной сети Facebook поделилась художница Милена Набиева, сопроводив его коротким комментарием: «Больше мне сказать нечего».

Публикация вызвала широкий отклик в социальных сетях - пользователи выразили обеспокоенность состоянием могилы художника и обратили внимание на необходимость достойного ухода за местом его захоронения. Некоторые пользователи также высказались за замену надгробного камня, посчитав, что нынешнее оформление могилы не соответствует статусу известного представителя азербайджанского искусства.

На ситуацию отреагировало Министерство культуры Азербайджана – в ведомстве заявили, что взяли вопрос состояния могилы Джавада Мирджавадова под контроль.

К обсуждению ситуации присоединились и родственники заслуженного деятеля искусств Джавада Мирджавадова. Их позицию, а также отношение семьи художника к возникшей вокруг состояния его могилы дискуссии, озвучила в социальной сети Facebook доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова.

«Мне позвонили близкие друзья семьи художника и прислали фотографии, сделанные буквально несколько дней назад на его могиле. На фотографиях видно, что вокруг могилы убраны сорняки, трава и сухие ветки, территория приведена в порядок и аккуратно посыпана мелким гравием. Собственно, это всё, что было необходимо сделать. Они настоятельно просили предостеречь ретивых любителей сенсаций от каких-либо попыток «закатать» семейное кладбище семьи Мирджавадовых в банальный мрамор» - рассказывает Н.Ахундова.

Доктор философии по искусствоведению подчеркивает в своем сообщении одну принципиально важную деталь, связанную с надгробным камнем художника: «Этот камень был выбран его покойной женой Любой в соответствии с определенной концепцией. Это не случайный необработанный камень и не следствие чьей-то небрежности. Именно такой грубый, естественный камень соответствовал художественной концепции художника, его творческому мировоззрению и его внутреннему бунтарскому духу. Было бы совершенно неестественно увидеть на его могиле обычное надгробие из чёрного мрамора - такое же, как у всех. Этот памятник является частью его художественного наследия, продолжением его эстетики и его личности».

Нигяр Ахундова подчеркивает, что «спустя несколько лет в одной могиле с ним была похоронена и его жена: «Та самая женщина, которая выбрала этот камень, следуя его воле. Поэтому любая попытка изменить или заменить надгробие была бы не просто ошибкой - это было бы грубым вмешательством в его последнюю волю и в художественную концепцию, которую он оставил после себя. Иногда, прежде чем делать громкие заявления, достаточно просто знать историю человека и понимать его искусство».