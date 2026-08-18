В Иране осудили атаку на офис премьера Иракского Курдистана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал курдов не поддаваться на провокации и заявил, что атака на офис премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани была произведена с целью рассорить их.

"Друзья-курды должны быть бдительными и не поддаваться на провокации с целью посеять раздор между соседями", - написал Аракчи в соцсети X.

По его мнению, "ничто не оправдывает" нападение на курдский регион Ирака.

Ранее в ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с Аракчи удары беспилотников по офисам регионального правительства Курдистана в Эрбиле, произошедшие в понедельник.

В заявлении министерства иностранных дел Ирака говорится, что Хусейн попросил разъяснить официальную позицию Ирана в отношении атаки на резиденцию и личный кабинет премьер-министра Курдистана, отметив, что эта атака "негативно скажется на безопасности Ирака и стабильности в регионе".

В свою очередь, глава МИД Ирана "выразил удивление в связи с произошедшей атакой и пояснил, что у него нет информации о том, что удары были нанесены с территории Ирана".

В заявлении также говорится, что Аракчи подчеркнул, что "подобные действия не имеют оправдания, учитывая позитивные и прочные отношения между правительством Ирана и региональным правительством Курдистана".

Тем временем МИД Ирана осудил инцидент.

Согласно агентству IRNA, официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи назвал произошедшее "крайне подозрительным событием, требующим бдительности и пристального внимания".

"Он также подчеркнул, что все стороны должны работать над тем, чтобы сорвать зловещие планы врагов Ирана и Ирака, направленные на подрыв братских отношений между двумя странами", - говорится в сообщении IRNA.