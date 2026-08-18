В Азербайджане нашли и вернули матери двух малолетних детей, которых забрал дедушка - ФОТО

Ранее в социальных сетях ранее распространилось видеообращение женщины с просьбой найти и вернуть ей двух малолетних детей.

«Позже женщина обратилась на «Детскую горячую линию» по номеру 116111, сообщив, что её детей в возрасте 7 и 4 лет дедушка забрал для встречи, однако впоследствии не вернул их матери» - рассказывает в социальной сети Facebook пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу.

Сообщается, что на основании обращения женщины информация была направлена в Министерство внутренних дел и другие соответствующие государственные органы - были приняты необходимые меры для защиты прав и интересов детей, а также их возвращения матери.

Отмечается, что в результате совместных усилий полиции и других соответствующих государственных структур дети были переданы матери вчера – 17 августа. Таким образом, мать, которая некоторое время была разлучена с детьми, вновь воссоединилась с ними.

«Все обращения, поступающие в связи с защитой прав детей, обеспечением их безопасности и соблюдением их наилучших интересов, находятся на особом контроле» - отмечает Т.Марданоглу.