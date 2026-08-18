Минфин Азербайджана обновил прогноз по среднегодовой инфляции

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2026 году ожидается на уровне 5,7% против ранее прогнозировавшихся 4,8%.

Как сообщает Report, об этом говорится в обнародованной Министерством финансов "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов 2026 года и ожиданий на конец года".

Согласно документу, прогноз среднегодовой инфляции был повышен с учетом фактического уровня инфляции за прошедший период текущего года, мировых цен на товары и продовольствие и их влияния на импортные цены, а также изменений в регулируемых тарифах на товары и услуги и прочих факторов.