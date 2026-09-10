В Азербайджане подорожали эти продукты

В январе-августе 2026 года потребительские цены в Азербайджане выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 6,9%, непродовольственные товары подорожали на 3,7%, а платные услуги — на 5,6%.

В августе выросли цены на гречневую и овсяную крупы, говядину и баранину, свежую рыбу, маргарин, подсолнечное и кукурузное масло, вишню, черешню, абрикосы, персики, клубнику, капусту, зелень, помидоры, чеснок и лук.

При этом подешевели макароны, сливочное масло, бананы, яблоки, груши, сливы, арбузы, дыни, виноград, грецкие орехи, фундук, огурцы, сладкий перец, баклажаны и картофель.

Среди непродовольственных товаров подорожали обои, кирпич, гипсокартон, электрооборудование, средства личной гигиены и ювелирные изделия. Цены на летнюю одежду, моющие и чистящие средства, персональные компьютеры и планшеты снизились.