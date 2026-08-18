Обновлены прогнозы по росту ВВП ненефтегазового сектора Азербайджана

В 2026 году ВВП Азербайджана в реальном выражении вырастет на 1,7% и достигнет 138,0 млрд манатов, что в номинальном выражении на 3,9 млрд манатов больше прогноза, представленного при подготовке проекта государственного бюджета.

При этом ненефтяной ВВП, как ожидается, в реальном выражении увеличится на 3,1% и составит 100,0 млрд манатов, что в номинальном выражении на 1,7 млрд манатов меньше предыдущего прогноза.

Об этом сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на Министерство финансов.

Сообщается, что относительно низкие ожидаемые темпы роста в строительном и туристическом секторах повлияли на прогнозы по ненефтегазовому сектору в целом. Так, прогноз реального роста ВВП ненефтегазового сектора на 2026 год был снижен с 5,0% до 3,1%.

В то же время, с учётом фактического уровня инфляции за истекший период текущего года, мировых цен на сырьевые товары и продовольствие, их влияния на импортные цены, а также изменений регулируемых тарифов на товары и услуги и других факторов, прогноз среднегодовой инфляции на 2026 год повышен с 4,8% до 5,7%.