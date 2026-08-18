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В Иране рассказали, до каких пор будет закрыт Ормузский пролив

First News Media14:00 - Сегодня
В Иране рассказали, до каких пор будет закрыт Ормузский пролив

Ормузский пролив будет закрыт до тех пор, пока Соединенные Штаты не выполнят условия американо-иранского меморандума.

Об этом заявил спикер Меджлиса (однопалатного парламента) исламской республики Мохаммад Багер Галибаф.

«Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока [с Ирана] не будет снята блокада, разблокированы замороженные [иранские] активы, отменено нефтяное эмбарго, прекращены угрозы и военные операции на всех фронтах, а также выполнены другие условия меморандума», — приводит его слова иранское агентство Mehr.

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