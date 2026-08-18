Погода на среду: В Баку ожидается до 33 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 19 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днём - 29–33° тепла. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью – 70-75%, днём – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днём в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди ливневого характера и грозы. Ночью и утром в отдельных горных районах местами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днём – 32-37° тепла. В горах ночью - 12–17° тепла, днём - 20–25° тепла.