Умерла легенда бразильских сериалов Лаура Кардозу - ФОТО

В Бразилии на 99-м году жизни скончалась легендарная актриса Лаура Кардозу - одна из самых известных и титулованных артисток в истории бразильского телевидения.

Ей было 98 лет – о смерти актрисы стало известно утром 18 августа. Сообщение появилось на ее официальной странице в социальных сетях.

«Наша большая звезда попрощалась с нами. Лаура Кардозу навсегда останется в наших сердцах. Спасибо за всё, наша любимая и вечная Лаура Кардозу», - говорится в публикации.

По данным бразильских СМИ, актриса умерла в своем доме в Сан-Паулу. Причиной смерти стали естественные причины.

Творческая карьера актрисы продолжалась более семи десятилетий. Она начала выступать еще в подростковом возрасте, а в 1950-х годах стала одной из пионеров бразильского телевидения, работая в первых телетеатрах. За свою карьеру Л.Кардозу сыграла более чем в 100 телевизионных, театральных и кинопроектах, включая свыше 60 теленовелл, в числе которых популярные в странах СНГ «Секрет тропиканки» и «Хозяйка судьбы».