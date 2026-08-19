Врачебная ошибка или осложнение? Верховный cуд разъяснил, как оценивается ответственность врача

​В обществе при возникновении споров в сфере здравоохранения бытует мнение, что нежелательный исход для здоровья пациента автоматически означает врачебную ошибку - однако то, что медицинское вмешательство завершилось нежелательным результатом, далеко не всегда влечет за собой юридическую ответственность врача.

​Ответственность врача должна оцениваться прежде всего на основе того, было ли медицинское вмешательство проведено в соответствии с имеющимися показаниями, правильно ли установлен диагноз, отвечает ли тактика лечения медицинским стандартам и насколько профессионально выполнена сама процедура. Сам факт последующего возникновения определенных осложнений у пациента не подтверждает вину врача.

​То есть в медицинских спорах суд оценивает не только результат, но и правильность самого процесса, приведшего к этому результату. Если врач верно установил диагноз на основании проведенных обследований, правильно выбрал метод лечения и выполнил операцию согласно медицинским стандартам, возникновение нежелательного исхода само по себе не указывает на наличие юридической ответственности врача.

​В постановлении Пленума Верховного cуда «О защите личных прав» отмечено, что, если все процедуры проведены в рамках должной осмотрительности и с принятием необходимых мер в соответствии с общепринятыми принципами доказательной медицины, ответственность за причиненный вред исключается. В этом смысле признается, что врач, действовавший в рамках медицинских стандартов и проявивший должную заботу и внимание, не несет законной ответственности за возникший нежелательный результат.

​Следует учитывать, что ключевыми доказательствами в медицинских спорах являются именно медицинские документы. Медицинское учреждение должно доказать, что его деятельность соответствует закону, а оказываемые услуги - клиническим протоколам. Поэтому жалобы пациента, проведенные обследования, диагноз, основания для операции, операционные протоколы, а также информирование пациента и получение его согласия должны быть документально оформлены в полном объеме и надлежащим образом. Упущения в документации, даже при правильно проведенном медицинском вмешательстве, могут в дальнейшем создать серьезные трудности с точки зрения доказывания.

​В частности, процедура информирования пациента о предстоящей операции и получения его согласия не должна сводиться к формальному подписанию документа. Пациенту необходимо в простой и понятной форме разъяснить цель планируемой операции, возможные риски, осложнения и ожидаемые результаты, после чего должным образом зафиксировать этот процесс документально. Такой подход служит как защите прав пациента, так и предотвращению возможных споров в будущем.

​Таким образом, для снижения юридических рисков в сфере медицинских услуг как врачи, так и больницы должны не только ограничиваться предоставлением качественной медицинской помощи, но и правильно организовывать свою деятельность с правовой точки зрения.