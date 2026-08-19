Врачебная ошибка или осложнение? Верховный cуд разъяснил, как оценивается ответственность врача
В обществе при возникновении споров в сфере здравоохранения бытует мнение, что нежелательный исход для здоровья пациента автоматически означает врачебную ошибку - однако то, что медицинское вмешательство завершилось нежелательным результатом, далеко не всегда влечет за собой юридическую ответственность врача.
Ответственность врача должна оцениваться прежде всего на основе того, было ли медицинское вмешательство проведено в соответствии с имеющимися показаниями, правильно ли установлен диагноз, отвечает ли тактика лечения медицинским стандартам и насколько профессионально выполнена сама процедура. Сам факт последующего возникновения определенных осложнений у пациента не подтверждает вину врача.
То есть в медицинских спорах суд оценивает не только результат, но и правильность самого процесса, приведшего к этому результату. Если врач верно установил диагноз на основании проведенных обследований, правильно выбрал метод лечения и выполнил операцию согласно медицинским стандартам, возникновение нежелательного исхода само по себе не указывает на наличие юридической ответственности врача.
В постановлении Пленума Верховного cуда «О защите личных прав» отмечено, что, если все процедуры проведены в рамках должной осмотрительности и с принятием необходимых мер в соответствии с общепринятыми принципами доказательной медицины, ответственность за причиненный вред исключается. В этом смысле признается, что врач, действовавший в рамках медицинских стандартов и проявивший должную заботу и внимание, не несет законной ответственности за возникший нежелательный результат.
Следует учитывать, что ключевыми доказательствами в медицинских спорах являются именно медицинские документы. Медицинское учреждение должно доказать, что его деятельность соответствует закону, а оказываемые услуги - клиническим протоколам. Поэтому жалобы пациента, проведенные обследования, диагноз, основания для операции, операционные протоколы, а также информирование пациента и получение его согласия должны быть документально оформлены в полном объеме и надлежащим образом. Упущения в документации, даже при правильно проведенном медицинском вмешательстве, могут в дальнейшем создать серьезные трудности с точки зрения доказывания.
В частности, процедура информирования пациента о предстоящей операции и получения его согласия не должна сводиться к формальному подписанию документа. Пациенту необходимо в простой и понятной форме разъяснить цель планируемой операции, возможные риски, осложнения и ожидаемые результаты, после чего должным образом зафиксировать этот процесс документально. Такой подход служит как защите прав пациента, так и предотвращению возможных споров в будущем.
Таким образом, для снижения юридических рисков в сфере медицинских услуг как врачи, так и больницы должны не только ограничиваться предоставлением качественной медицинской помощи, но и правильно организовывать свою деятельность с правовой точки зрения.