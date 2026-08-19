Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 20 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем – 29-33° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 50–55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах осадки могут носить интенсивный ливневый характер, возможны грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер днем местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 33–38° тепла. В горных районах ночью будет 12–17° тепла, днем - 20–25° тепла.