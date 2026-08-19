Главу незаконной сети онлайн-казино задержали в Грузии и доставили в Азербайджан - ВИДЕО

Главное управление по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел Азербайджана завершило оперативные мероприятия по задержанию членов организованной группы, занимавшейся организацией онлайн-азартных игр, управляемых из-за рубежа с использованием интернет-ресурсов, а также совершением связанных с этим незаконных действий.

В ходе мероприятий, проведенных киберполицией совместно с местными правоохранительными органами Грузии, был задержан и доставлен в Азербайджан руководитель преступной группировки Алиев Анар («Anar007»), находившийся в розыске по обвинению в организации незаконных азартных игр, связанных с платформой «chc.play», под названием казино «Martin» и другими названиями, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате расследования установлено, что А.Алиев создал организованную группу и привлекал граждан Азербайджана к незаконным букмекерским и казино-играм, организованным им в зарубежных странах. Он размещал этих лиц в арендованных домах в Тбилиси и других городах, где они занимались организацией онлайн-казино и азартных игр.

В рамках операций были также задержаны и привлечены к следствию другие участники созданной А.Алиевым группы - Ашраф Гасанзаде, Сеймур Нуруллаев, Этибар Султанов, Рашад Рзазаде, Шаргин Алиев и Алиев Анар.

Эти лица по поручению руководителя группы обеспечивали его номерами местных мобильных операторов, банковскими картами и другим техническим оборудованием, необходимыми для работы онлайн-казино. Задержанные также обналичивали денежные средства, полученные от онлайн-казино, и переводили их в криптовалюте на счета, принадлежащие А.Алиеву.

В ходе следствия было доказано, что часть денежных средств, полученных незаконным путем, легализовывалась посредством приобретения движимого и недвижимого имущества.

При задержании у членов группы были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств многочисленные электронные носители, банковские карты и другие предметы.

В отношении указанных лиц были выдвинуты обвинения, и они привлечены к уголовной ответственности. По решению суда в отношении А.Алиева и Ш.Алиева избрана мера пресечения в виде ареста. Оперативно-следственные мероприятия в отношении других лиц, причастных к совершению указанных противоправных деяний, продолжаются.

«Призываем граждан не участвовать в незаконных казино и азартных играх. Не только организация незаконных казино, но и участие в таких играх влечет за собой юридическую ответственность» - отмечают в МВД.