Погода на пятницу: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 21 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Временами будет усиливаться северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем - 28–32° тепла. Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью - 60–65%, днем - 45–55%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидается временами дождь. Местами дождь будет кратковременным ливневого характера, возможны грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах временами будет туман. Западный ветер местами временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 13-18° тепла, днем – 20-25° тепла.