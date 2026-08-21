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Мэр Комо запретил велосипеды в центре после того, как его сбил электровелосипед

Феликс Вишневецкий10:56 - Сегодня
Мэр Комо запретил велосипеды в центре после того, как его сбил электровелосипед

Мэр итальянского города Комо Алессандро Рапинезе запретил движение велосипедов примерно на 30 улицах исторического центра после того, как сам оказался сбит электровелосипедом.

Как сообщает The Guardian, новые правила вступят в силу в сентябре. Велосипедистам — как на обычных, так и на электровелосипедах — придется спешиваться и проходить запрещенные участки пешком.

Инцидент с мэром произошел в июне, когда он выходил из здания городской администрации. Рапинезе заявил, что решение связано с необходимостью обеспечить безопасность пешеходов в центре города, который пользуется большой популярностью у туристов.

При этом решение вызвало критику со стороны жителей, политиков и велосипедных активистов. Мэра обвинили в личной мести велосипедистам. В городе запущена петиция против запрета, а на сентябрь запланирована акция протеста.

Сам Рапинезе признал, что произошедший с ним инцидент повлиял на его решение: «Люди действуют исходя из собственного опыта, и я знаю, что значит быть сбитым одним из этих зверей». При этом мэр заявил, что не намерен отменять запрет.

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