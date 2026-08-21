Погода на субботу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 22 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем – 30-35° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром в некоторых горных районах местами будет туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25° тепла, днем - 35–38°, местами до 40° тепла. В горных районах ночью ожидается 12-17° тепла, днем – 21-–26° тепла.