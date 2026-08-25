В Баку и 8 районах Азербайджана временно отключат свет

25 августа в Баку и ряде районов будут проведены ремонтные работы в электросетях.

Как передает 1news.az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", работы проводятся для повышения качества электроснабжения и обеспечения растущего спроса на электроэнергию.

В связи с ремонтными работами в отдельных районах Баку и ряде населенных пунктов Бейлаганского, Джалилабадского, Агдашского, Тертерского, Евлахского, Бардинского, Гёйчайского и Горанбойского районов будут введены временные ограничения или перебои в подаче электроэнергии.

Ясамальский район Баку: с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся части проспектов Московского и Мятбуата, а также улиц Мирали Сеидова, Абдуллы Шаига, Шамиля Азизбекова, Зергерпалан, Мустафы Субхи, Мухаммеда Нахчывани и Фуада Ибрагимбейли.

Наримановский район: с 09:00 до 13:00 перебои ожидаются на отдельных участках улиц академика Гасана Алиева, Хана Шушинского, Самеда Вургуна и Мовсуна Санани, а также в здании ASAN xidmət №1 и Онкологической клинике Медицинского университета.

Бейлаганский район: с 10:00 до 16:30 плановые перебои затронут ряд поселков и сел, включая Бахар, Гахраманлы, Мил, Милабад, Сарысу, Шарг, Тюрклер, Новый Мил, а также ряд населенных пунктов района.

Джалилабадский район: с 12:00 до 15:00 ограничения будут введены в части города Гёйтепе и ряда сел в связи с ремонтными работами на воздушной линии "Гёйтепе".

Агдашский район: с 10:00 до 14:00 ограничения коснутся поселка Ляки и ряда прилегающих сел.

Тертерский район: с 10:00 до 14:00 перебои будут наблюдаться в селах Эвоглу и Исмаилбейли в связи с обрезкой деревьев, соприкасающихся с линиями электропередачи.

Евлахский район: с 10:00 до 12:00 электричество будет отключено на отдельных улицах города. С 10:00 до 15:00 плановые перебои также охватят ряд сел района и поселок Мейвели.

Бардинский район: ограничения будут введены в части ряда сел, включая Алпоут, Баджира́ван, Челебилер, Элиянлы, Амирли, Арабр и другие населенные пункты, в связи с обрезкой деревьев возле линии электропередачи.

Гёйчайский район: с 10:00 до 13:00 ограничения коснутся отдельных территорий сел Джейирли, Чаярхы и Кюрдемиш.

Горанбойский район: с 09:00 до 15:00 перебои возникнут в селе Балакюрду и части поселка Гызылгаджылы.

После завершения работ потребители в указанных районах будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.