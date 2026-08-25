На дорогах Баку утром образовались заторы
В Баку на ряде дорог образовались пробки.
Как передает 1news.az, об этом заявил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
В настоящее время заторы наблюдаются на следующих участках:
- Баку-Сумгайытском шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
- проспекте Зия Буниятова - от пересечения с улицей Мюзаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
- улице Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- шоссе Сабунчу-Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу";
- улице Микаила Алиева - от территории Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до кругового движения).
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