Азербайджан поздравил Уругвай с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Уругвай с национальным праздником - Днем независимости.
Как передает 1news.az, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "Х".
"Теплые поздравления народу и правительству Уругвая по случаю Национального дня. С Национальным днем, Уругвай", - говорится в сообщении.
Warm congratulations to the people and the government of Uruguay on the occasion of National Day.
Happy National Day, Uruguay! 🇦🇿 🇺🇾@CancilleriaUy pic.twitter.com/HUiQIPSkF3 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 25, 2026
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