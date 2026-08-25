45-летний мужчина погиб от удара током в Баку

В Гарадагском районе Баку мужчина погиб от удара электрическим током во время ремонтных работ.

Инцидент произошел на территории поселка Коргёз. Погибшим оказался 45-летний местный житель Чингиз Алиев.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, мужчина получил смертельное поражение электрическим током во время проведения ремонтных работ.

Несмотря на попытки оказать ему помощь, спасти мужчину не удалось.

По факту произошедшего проводится расследование.