В Баку проходит церемония прощания с народным артистом Тофигом Бакихановым - ФОТО

В мечети Тезе Пир в Баку проходит церемония прощания с выдающимся композитором, народным артистом Тофигом Бакихановым.

Как сообщает Report, на церемонии присутствуют представители Министерства культуры, деятели литературно-культурной общественности, члены семьи покойного, а также представители медиа.

После завершения церемонии прощания покойный будет предан земле на Второй Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Тофиг Бакиханов скончался 23 августа.