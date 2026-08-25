Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW Возвращается в Баку в 2026 году

С 30 октября по 1 ноября 2026 года в Баку состоится второй выпуск Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW - трёхдневная культурная программа, превращающая знаковые пространства города в площадки для современного искусства, культурного наследия, перформанса, музыки, образования и иммерсивных практик.

Фестиваль проходит при руководстве Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA. Автор идеи фестиваля - Лейла Алиева, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA.

Центральная тема Art Weekend 2026 - природное наследие Кавказа и «Большая пятёрка» Азербайджана: джейран, кавказский леопард, бурый медведь, серый волк и императорский орёл. Эти пять видов становятся ключевыми художественными образами, предлагая по-новому взглянуть на природу, культурную память, мифологию, идентичность и нашу ответственность перед будущими поколениями.

Тема фестиваля вдохновлена инициативой Общественного объединения IDEA «Большая пятёрка Кавказа».

В рамках Art Weekend сам Баку становится частью художественного опыта. Перемещаясь между музеями, историческими местами, архитектурными памятниками, галереями и независимыми творческими пространствами, зрители смогут увидеть знакомый город с новой стороны - через искусство.

В течение трёх дней знаковые площадки Баку - Центр Гейдара Алиева, Музей каменной летописи, Ичеришехер, Дворец Ширваншахов, Приморский национальный парк, Национальный музей искусств и галереи по всему городу - станут пространствами для программы, объединяющей изобразительное искусство, перформанс, музыку, поэзию и иммерсивные технологии.

В программе будут представлены проекты азербайджанских и международных художников, работающих в различных направлениях современного искусства. Среди ключевых событий - междисциплинарная выставка Айдан Салаховой, исследующая память, мифологию и женственность; «Зеркало вечности» (Mirror of Eternity) Микеланджело Пистолетто; «Что, если бы женщины правили миром?» (What if Women Ruled the World) Джуди Чикаго, предлагающая задуматься о вопросах общества, равенства и будущего; «Когда говорит природа. Наследники» (When Nature Speaks. Heirs) в Центре Гейдара Алиева, объединяющая произведения азербайджанских художников, посвящённые сохранению природы, биоразнообразию, культурной памяти и ответственности человечества перед будущими поколениями; а также «Бесконечная текстура» (Infinite Texture) китайского художника Чжан Цзи, исследующая идею бесконечности в архитектурных узорах и философское значение повторения в современном абстрактном искусстве.

Ещё одним важным элементом программы станет международный симпозиум стальной скульптуры «Baku Steel Art 2026: Большая пятёрка» (The Big Five), который объединит художников из разных стран для создания монументальных произведений, вдохновлённых дикой природой Кавказа. В программе также будут представлены проекты Фаига Ахмеда, Фарида Расулова, Эльвина Набизаде, DanceAbility Azerbaijan, Fluxus Space, Atesh Hub и других художников и творческих коллективов.

Первый Art Weekend в 2025 году заложил основу новой культурной платформы Баку, собрав 9 694 зарегистрированных гостя и более 29 500 посещений в рамках свыше 40 междисциплинарных программ. За три дня современное искусство, перформанс, музыка, литература, образование и иммерсивные практики объединили широкую аудиторию.

Art Weekend 2026 продолжает это движение, укрепляя роль Баку как международной точки встречи искусства, культуры и новых идей. Фестиваль приглашает зрителей не только взаимодействовать с искусством, но и открыть для себя город с новой перспективы.

Регистрация будет доступна через мобильное приложение фестиваля и на официальном сайте.

Дополнительная информация: bakuartweekend.az

Instagram: @bakuartweekend