Идут обыски в магазинах невестки Кочаряна, певицы Сирушо

Правоохранители проводят обыски в компании армянской певицы Сирушо, супруги Левона Кочаряна и невестки второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Об этом журналистам сообщил адвокат Александр Кочубаев.

"Сейчас я иду в компанию, принадлежащую Сирушо, - Pregomesh", - сказал он, передает Sputnik Армения.

Ранее Антикоррупционный комитет сообщил, что в рамках уголовного производства, по нескольким десяткам адресов проводятся обыски и другие процессуальные действия. С раннего утра силовики нагрянули в дом второго президента Роберта Кочаряна, доставив его в Антикоррупционный комитет. Роберт Кочарян и его старший сын Седрак задержаны.